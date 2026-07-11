Новый тротуар и велодорожка готовы на 80% в поселке Новое Доскино

«Покрытие очень хорошее. Появилось освещение, которого здесь никогда не было. А уж прокатиться на велосипедах у нас и молодежь любит, и на работу люди многие ездят на двухколесном транспорте. Поэтому мы очень благодарны за то, что сделано», — поделилась местная жительница Наталья Цибина.