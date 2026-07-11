Новый тротуар и велодорожка готовы на 80% в поселке Новое Доскино

Работы по благоустройству в поселке Новое Доскино продолжаются. Сейчас готовность работ составляет 80%. Об этом сообщили в администрации Нижнего Новгорода.
В поселке появятся новый тротуар и велодорожка, а также более 120 опор наружного освещения. Тротуар и велодорожка готовы на 80%.
«Здесь появится 3,5 км новых тротуаров вместе с обустройством велодорожки. Их ширина составит комфортные 2 метра, и на всем пути будет новое освещение. Для поселка это беспрецедентное обновление. На данный момент капремонт вошел в финальную стадию», — рассказал мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.
Жители поселка уже активно пользуются новыми объектами.
«Покрытие очень хорошее. Появилось освещение, которого здесь никогда не было. А уж прокатиться на велосипедах у нас и молодежь любит, и на работу люди многие ездят на двухколесном транспорте. Поэтому мы очень благодарны за то, что сделано», — поделилась местная жительница Наталья Цибина.
Ранее на сайте Pravda-nn.ru сообщили, что в дзержинском детском саду № 10 идет благоустройство территории.