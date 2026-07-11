Автобус с десятками пассажиров перевернулся в Татарстане: что известно о ДТП

По данным ведомства, в автобусе, следовавшем из Самары в Набережные Челны, находились 46 человек, в том числе два водителя и двое детей. В результате аварии за медицинской помощью обратились 15 человек, в том числе 15-летняя девочка. Трое пассажиров находятся в тяжелом состоянии. Всех пострадавших доставили в медсанчасть Альметьевска. Им оказывается необходимая помощь. Погибших нет.