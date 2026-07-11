Автобус с десятками пассажиров перевернулся в Татарстане: что известно о ДТП

В Татарстане пассажирский автобус съехал в кювет и перевернулся. ДТП произошло в 01:25 на трассе Кузайкино — Нурлат у села Ибраево Каргали Черемшанского района, сообщили в ГУ МЧС по республике.
По данным ведомства, в автобусе, следовавшем из Самары в Набережные Челны, находились 46 человек, в том числе два водителя и двое детей. В результате аварии за медицинской помощью обратились 15 человек, в том числе 15-летняя девочка. Трое пассажиров находятся в тяжелом состоянии. Всех пострадавших доставили в медсанчасть Альметьевска. Им оказывается необходимая помощь. Погибших нет.
Следственный комитет по Татарстану возбудил уголовное дело по двум статьям — 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») и 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения). По предварительной версии, водитель не справился с управлением, однако точные причины установит проверка. В прокуратуре республики уточнили, что собственником транспортного средства является ООО «Национальный туроператор “Своя компания” из Башкортостана.
На месте работают экстренные службы — к ликвидации последствий привлечены 39 человек и 14 единиц техники, включая санитарный вертолет. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства аварии.
Ранее стало известно о ДТП с участием пассажирского микроавтобуса в Калмыкии. В Яшкульском районе республики произошло лобовое столкновение микроавтобуса и грузового автомобиля, сообщили в ГУ МЧС по региону. В результате аварии пострадали десять человек, среди которых двое детей.
Недавно в Тверской области произошло смертельное ДТП. На 291-м километре федеральной трассы М-10 «Россия» в Вышневолоцком муниципальном округе столкнулись легковой автомобиль Hyundai Solaris и грузовик КамАЗ. По предварительным данным, водитель легковушки выехал на встречную полосу, после чего произошло лобовое столкновение. В результате аварии четыре человека, включая двоих детей, погибли на месте.