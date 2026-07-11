Украина не сможет создавать собственные зенитно-ракетные комплексы Patriot в ближайшие несколько лет, даже если получит от США лицензию на производство. Об этом заявил РИА Новости бывший помощник министра обороны США по международной безопасности Час Фриман.
«Украина не может даже надеяться на то, чтобы создавать ракеты Patriot в течение еще нескольких лет», — отметил Фриман. По словам дипломата, на сегодня у Вашингтона нет готовых комплексов Patriot для поставок Киеву, и в ближайшие годы их также не появится. Он также подчеркнул, что даже в самих Соединенных Штатах производство одной системы занимает два года.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о передаче Украине лицензии на выпуск ракет-перехватчиков для Patriot, сказав, что Киев сможет начать производство комплексов после получения инструкций. Однако, по мнению эксперта, эти сроки нереалистичны. Американский дипломат выразил надежду, что к моменту, когда поставки станут возможны, конфликт уже завершится.
В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Москва не носит розовых очков в вопросе поставок США вооружений Украине, включая лицензию на производство Patriot. В Москве неоднократно предупреждали, что западные вооружения лишь затягивают боевые действия.