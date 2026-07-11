Фриман: Украина не сможет производить Patriot еще несколько лет

«Украина не может даже надеяться на то, чтобы создавать ракеты Patriot в течение еще нескольких лет», — отметил Фриман. По словам дипломата, на сегодня у Вашингтона нет готовых комплексов Patriot для поставок Киеву, и в ближайшие годы их также не появится. Он также подчеркнул, что даже в самих Соединенных Штатах производство одной системы занимает два года.