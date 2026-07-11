Врач рассказала, как правильно лечить солнечные ожоги

Врач отметила, что при ожогах второй степени категорически запрещено самостоятельно прокалывать образующиеся пузыри. После получения травмы кожу нужно строго оберегать от солнца, а при появлении гноя или повышении температуры необходимо немедленно обратиться к врачу.