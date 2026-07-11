Врач рассказала, как правильно лечить солнечные ожоги

Первая помощь при солнечных ожогах должна начинаться с охлаждения кожи. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала врач-косметолог Марият Мухина.
По ее словам, эффективнее всего использовать холодные компрессы и специальные средства, которые предотвратят глубокое термическое повреждение тканей.
Для снятия воспаления специалист рекомендует гели с алоэ вера без искусственных консервантов, а также нестероидные противовоспалительные препараты. Чтобы ускорить восстановление дермы, Мухина советует выбирать средства с пантенолом, гиалуроновой кислотой, церамидами и аллантоином.
Врач отметила, что при ожогах второй степени категорически запрещено самостоятельно прокалывать образующиеся пузыри. После получения травмы кожу нужно строго оберегать от солнца, а при появлении гноя или повышении температуры необходимо немедленно обратиться к врачу.