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Врач рассказала, как правильно лечить солнечные ожоги

Косметолог Мухина: при солнечном ожоге нужны прохладные компрессы.

Источник: Комсомольская правда

Первая помощь при солнечных ожогах должна начинаться с охлаждения кожи. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала врач-косметолог Марият Мухина.

По ее словам, эффективнее всего использовать холодные компрессы и специальные средства, которые предотвратят глубокое термическое повреждение тканей.

Для снятия воспаления специалист рекомендует гели с алоэ вера без искусственных консервантов, а также нестероидные противовоспалительные препараты. Чтобы ускорить восстановление дермы, Мухина советует выбирать средства с пантенолом, гиалуроновой кислотой, церамидами и аллантоином.

Врач отметила, что при ожогах второй степени категорически запрещено самостоятельно прокалывать образующиеся пузыри. После получения травмы кожу нужно строго оберегать от солнца, а при появлении гноя или повышении температуры необходимо немедленно обратиться к врачу.