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В Казани проверили работу газораспределительных сетей и не обнаружили утечек

В Казани проверили работу газораспределительных сетей и не обнаружили утечек.

О запахе газа в различных районах города сообщили очевидцы в соцсетях. По их словам, странный запах появился накануне вечером.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе «Газпром трансгаз Казань», после появления сообщений о запахе газа в одном из районов Казани на место возможного инцидента выехала аварийно-диспетчерская бригада. Специалисты проверили работу газораспределительных сетей и обследовали прилегающие территории.

Утечек газа в Казани не зафиксировано, объекты газового хозяйства работают штатно. Ситуация находится на контроле газовых служб.