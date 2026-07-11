В Казани проверили работу газораспределительных сетей и не обнаружили утечек.

О запахе газа в различных районах города сообщили очевидцы в соцсетях. По их словам, странный запах появился накануне вечером.
Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе «Газпром трансгаз Казань», после появления сообщений о запахе газа в одном из районов Казани на место возможного инцидента выехала аварийно-диспетчерская бригада. Специалисты проверили работу газораспределительных сетей и обследовали прилегающие территории.
Утечек газа в Казани не зафиксировано, объекты газового хозяйства работают штатно. Ситуация находится на контроле газовых служб.