В Архангельской области отремонтируют участки трассы Коноша — Вельск

Участки трассы Коноша — Вельск отремонтируют в Архангельской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве транспорта региона.
Специалисты уже приступили к укладке нового асфальта на отрезке длиной 13 км. Завершить этот вид работ планируют к началу сентября. А ввести отрезок в эксплуатацию должны в конце ноября.
Позже дорожники планируют приступить к работам на втором участке — с 72-го по 86-й километр. Таким образом, общая длина обновленного покрытия составит почти 27 км.
«Трасса Коноша — Вельск имеет ключевое значение для транспортной связанности юга Архангельской области. Она соединяет два районных центра, обеспечивает выезд жителей Коношского района на федеральную трассу М-8 “Холмогоры”, а также используется для движения общественного транспорта, перевозки сельскохозяйственных, промышленных и торговых грузов», — отметил первый заместитель председателя правительства Архангельской области Дмитрий Рожин.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.