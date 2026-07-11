В Краснодаре утром 11 июля работают 58 АЗС

Работающие заправки находятся на следующих улицах: в сети АЗС «Роснефть»: Селезнева, Московская, Кубанская Набережная, Ростовское шоссе, Дзержинского, Лукьяненко, Котовского, Бородинская, Уральская; в сети АЗС «Лукойл»: Тургенева, Проспект Чекистов, Уральская, Крылатая, Российская, Дзержинского, Мирный проезд, Тополиная, Западный обход, Ростовское шоссе, Ставропольская; в сети АЗС «Газпром»: Мачуги, Крупской, Дзержинского, Российская, Красных Партизан, Ейское шоссе, Почтовое отделение 1; в сети АЗС «Газпромнефть»: Селезнева, Новороссийская, Уральская, Лизы Чайкиной, трасса Краснодар—Кропоткин по направлению от хутора Ленина в Краснодар, трасса Краснодар—Кропоткин возле хутора Ленина, Восточно-Кругликовская, 1-я Дорожная, Калинина, Евдокии Сокол, Западный обход, Суворова, Ялтинская; в сети АЗС «Rusoil»: Уральская, Пластунская; в сети АЗС «Татнефть» на Ростовском шоссе; в сети АЗС «СитиОйл» на Ростовском шоссе; в сети АЗС «Teboil»: Красных Партизан; в сети АЗС «Уфимнефть»: Дзержинского, Солнечная; в сети АЗС «Atan»: 1-я Дорожная, хутор Ленина, Красных Партизан; в сети АЗС «Ирбис» на Степана Разина; в сети АЗС «PNB» на Шевченко; в сети АЗС «Petrol» на 70-летия Октября; в сети АЗС «ОПТИ» на Красных Партизан.