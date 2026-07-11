В Жирновске простятся со 100-летним ветераном войны

В Жирновске попрощаются с ветераном Великой Отечественной войны Михаилом Садовниковым, лишь недавно справившим свой вековой юбилей.
Родившегося в 1926 году, на третий год войны его призвали на фронт. Встретившего совершеннолетие юношу отправили в Сталинград. Молодой боец служил наблюдателем при аэродроме, связистом и разведчиком зенитной артиллерии.
— В звании рядового Михаил Никандрович воевал на территории Венгрии, — уточнили в администрации района. — Был награжден медалью «За победу над Германией» и всеми юбилейными наградами.
Возвращения домой юноша, чья молодость была опалена войной, дождался в 1950 году. После этого он тридцать лет работал связистом, обслуживая нефтяную телефонную связь.
— Только 28 июня Михаил Никандрович отметил свой вековой юбилей. А вчера его не стало, — констатировали в администрации. — Прощание с ним назначено на понедельник, 13 июля, в 12:00. Траурная церемония пройдет по улице Сосновская, дом пять.
Фото администрации Жирновского муниципального района/Vk.com.