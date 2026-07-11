Токаев направил телеграмму президенту Монголии

Касым-Жомарт Токаев поздравил Ухнаагийна Хурэлсуха с национальным праздником Наадам.
В телеграмме глава государства отметил динамичное развитие Монголии под руководством президента Ухнаагийна Хурэлсуха, выразив уверенность в дальнейшем укреплении дружественных отношений и многопланового сотрудничества между двумя странами.
«Президент Казахстана пожелал Ухнаагийну Хурэлсуху успехов в его ответственной государственной деятельности, а дружественному монгольскому народу — процветания и благополучия», — отметили в Акорде.
Ранее Токаев обсудил с Трампом сотрудничество и пригласил его в Казахстан.