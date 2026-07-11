В Новосибирской области компании могут перейти на четырёхдневную неделю

Председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов отметил, что четырёхдневная неделя больше подходит специалистам, эффективность которых оценивается по результатам труда, а не по количеству отработанных часов. В их числе — юристы, менеджеры, консультанты, журналисты и представители творческих профессий. В то же время для работников непрерывных производств и медиков, например хирургов, такой формат неприменим.