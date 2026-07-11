В Новосибирской области компании могут перейти на четырёхдневную неделю

Для этого достаточно взаимного согласия между работником и работодателем. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
По его словам, действующий Трудовой кодекс уже предусматривает возможность установить такой режим работы по соглашению сторон.
Председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов отметил, что четырёхдневная неделя больше подходит специалистам, эффективность которых оценивается по результатам труда, а не по количеству отработанных часов. В их числе — юристы, менеджеры, консультанты, журналисты и представители творческих профессий. В то же время для работников непрерывных производств и медиков, например хирургов, такой формат неприменим.
Размер заработной платы при переходе на сокращённую неделю будет зависеть от системы оплаты труда. Если сотрудник получает оплату за выполненный объём работы, его доход может не измениться. При почасовой оплате сохранить прежнюю зарплату без дополнительных затрат для работодателя будет значительно сложнее.
Идею четырёхдневной рабочей недели поддерживают многие жители Новосибирской области. По данным исследования hh.ru, 62% работающих новосибирцев готовы перейти на новый график при условии сохранения заработной платы. Наиболее востребованным вариантом оказался режим с четырьмя рабочими днями по десять часов — его выбрали 57% участников опроса.
Главными преимуществами такого графика жители региона считают возможность проводить больше времени с семьёй, лучше восстанавливаться и уделять внимание личным делам. Среди основных опасений — возможное снижение доходов и увеличение нагрузки в рабочие дни.
Бизнес относится к инициативе более сдержанно. Согласно опросу центра «Мой бизнес», более половины предпринимателей допускают возможность перехода на четырёхдневную неделю, однако пока не готовы внедрять её на практике. Около трети считают, что для этого потребуется пересмотреть систему оплаты труда и оценки эффективности сотрудников, а часть работодателей опасается снижения прибыли и потери клиентов.
Пока такой формат работы остаётся редкостью. По данным на середину 2026 года, в Новосибирской области вакансии с четырёхдневной рабочей неделей встречались лишь в 13 объявлениях, преимущественно для офисных специалистов. Эксперты считают, что интерес работодателей к новой модели может вырасти после появления успешных примеров её применения.