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Белый* в шутку назвал российскую блогершу «элитной проституткой»

Проживающая в Европе блогерша Приколена (Елена Малахова) рассказала о конфликте со стендап-комиком Русланом Белым* (признан в России иностранным агентом) на съемках.

Проживающая в Европе блогерша Приколена (Елена Малахова) рассказала о конфликте со стендап-комиком Русланом Белым* (признан в России иностранным агентом) на съемках. Историей она поделилась с Катериной Гордеевой* (признана в России иностранным агентом).

Обсуждая, кем еще могла бы работать Малахова, Белый в шутку сказал, что она могла бы стать элитной проституткой. Блогерша отметила, что эта фраза не появилась в финальной версии выпуска.

Приколена призналась, что в сложившейся ситуации сочла за лучшее воздержаться от ответа. По ее словам, она находилась в состоянии шока и стремилась избежать дальнейшей эскалации конфликта с комиком.

Кроме того, девушка рассказала о недавнем споре с комиком Белым на тему феминизма. Малахова выразила мнение, что многие шутки, которые он адресует женщинам, являются унизительными и агрессивными.

Ранее Руслан Белый удивился высокой стоимости детского сада в Нидерландах.

*признан в России иностранным агентом.

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