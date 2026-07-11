В Хабаровском крае запустили чат-бот для соискателей и работодателей

Чат-бот для соискателей и работодателей из Хабаровского края запустили в нацмессенджере «Макс», сообщили в комитете по труду и занятости населения правительства региона. Это способствует решению задач нацпроекта «Кадры».
Новый цифровой помощник призван упростить процесс поиска работы и подбора персонала, делая его максимально быстрым и доступным для всех жителей края. Пользователи чат-бота смогут получить ссылки на важные порталы и платформы, связанные с рынком труда, оперативно определить ближайший кадровый центр, узнать о вебинарах, ярмарках вакансий и других значимых мероприятиях.
Уточним, что цифровой помощник был запущен краевым кадровым центром «Работа России». Для получения доступа к чат-боту необходимо перейти по ссылке.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.