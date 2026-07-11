Вице-спикер ГД Чернышов: первые полчаса после звонка мошенников критически важны

Первые полчаса после разговора с мошенниками критически важны, поскольку именно в это время есть шанс предотвратить потерю денег. Об этом в беседе с RT вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, отметив, что главное правило в такой ситуации — действовать сразу.
По его словам, при компрометации данных важна каждая минута. При сообщении конфиденциальной информации нужно немедленно заблокировать счета через приложение или по телефону банка. Кроме того, нужно срочно сменить пароль на «Госуслугах» и завершите активные сеансы. При потере доступа необходимо сразу обратитесь в МФЦ.
В случае, когда мошенники убедили установить сторонний софт, рекомендуется отключить устройство от интернета, удалить программу и сменить пароли с безопасного гаджета. Чернышов также призвал сохранять скриншоты и историю звонков. При краже денег заявление в полицию нужно подавать незамедлительно.
Как сообщает 360.ru, мошенники начали выманивать данные российских невест через фишинговые сайты. Они присылают поддельные уведомления от «Госуслуг» об отмене записи на регистрацию брака, которые выглядят как настоящие. Ссылка в сообщении ведет на мошеннический сайт.
Тем временем эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин рассказал, что полностью удалить данные о человеке в интернете невозможно. Сервисы сохраняют логи действий пользователей, а аккаунты привязаны к паспортным данным и другим идентификаторам. Максимум, что могут сделать «цифровые клинеры» — удалить временные файлы и куки, но это можно сделать бесплатно, сообщает Life.ru.