Вице-спикер ГД Чернышов: первые полчаса после звонка мошенников критически важны

По его словам, при компрометации данных важна каждая минута. При сообщении конфиденциальной информации нужно немедленно заблокировать счета через приложение или по телефону банка. Кроме того, нужно срочно сменить пароль на «Госуслугах» и завершите активные сеансы. При потере доступа необходимо сразу обратитесь в МФЦ.