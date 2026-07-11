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Лукашенко обратился к Эдгару Запашному, сказав про высокий авторитет

Лукашенко сказал про высокий авторитет Эдгара Запашного.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народного артиста России Эдгара Запашного с 50-летием и сказал про его высокий авторитет. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Глава государства в поздравлении обратил внимание на продолжение традиций семейной династии, значимый вклад в развитие циркового искусства. Александр Лукашенко отметил высокий авторитет Эдгара Запашного в профессиональном сообществе, а также искреннюю любовь зрителей.

Как уточнил президент, Беларусь ценит Запашного как доброго друга страны. Лукашенко уверен, что творческая и общественная деятельность и далее будут оказывать содействие в укреплении культурных связей между Беларусью и Россией.

Ранее известный дрессировщик Эдгар Запашный назвал любимые белорусские продукты: «Молочка и драники».

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, почему боится за картошку в Беларуси.

Кстати, синоптики предупредили о ливнях с грозами в Беларуси в выходные 11 и 12 июля.

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