Лукашенко обратился к Эдгару Запашному, сказав про высокий авторитет

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народного артиста России Эдгара Запашного с 50-летием и сказал про его высокий авторитет. Об этом сообщает пресс-служба президента.
Глава государства в поздравлении обратил внимание на продолжение традиций семейной династии, значимый вклад в развитие циркового искусства. Александр Лукашенко отметил высокий авторитет Эдгара Запашного в профессиональном сообществе, а также искреннюю любовь зрителей.
Как уточнил президент, Беларусь ценит Запашного как доброго друга страны. Лукашенко уверен, что творческая и общественная деятельность и далее будут оказывать содействие в укреплении культурных связей между Беларусью и Россией.
Ранее известный дрессировщик Эдгар Запашный назвал любимые белорусские продукты: «Молочка и драники».
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, почему боится за картошку в Беларуси.
Кстати, синоптики предупредили о ливнях с грозами в Беларуси в выходные 11 и 12 июля.