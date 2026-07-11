В поселке Вожега на Вологодчине открыли пункт проката детских товаров

Пункт проката детских товаров открыли в поселке Вожега в Вологодской области, сообщили в администрации Вожегодского района. Пространство было создано при поддержке нацпроекта «Семья».
Уточним, что новый пункт проката детских товаров работает на базе Комплексного центра социального обслуживания населения Вожегодского района. Воспользоваться его услугами могут многодетные, студенческие и молодые семьи, одинокие родители детей до двух лет. Им бесплатно в аренду выдадут коляски, кроватки, автокресла, стульчики для кормления, ванночки и другие предметы первой необходимости для малышей.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.