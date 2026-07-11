В поселке Вожега на Вологодчине открыли пункт проката детских товаров

Уточним, что новый пункт проката детских товаров работает на базе Комплексного центра социального обслуживания населения Вожегодского района. Воспользоваться его услугами могут многодетные, студенческие и молодые семьи, одинокие родители детей до двух лет. Им бесплатно в аренду выдадут коляски, кроватки, автокресла, стульчики для кормления, ванночки и другие предметы первой необходимости для малышей.