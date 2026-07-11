Ученые не нашли медуз в Таганрогском заливе в начале июля

По словам кандидата биологических наук, научного сотрудника ЮНЦ РАН Владимира Саяпина, во время рейса с 15 июня по 1 июля ни в центральной, ни в кутовой частях залива медузы и гребневики не попадались. Конусная сеть, использовавшаяся для отбора материала, оказалась пуста — макрозоопланктон, представленный такими вселенцами из Черного моря, как аурелия аурита, корнероты, а также гребневики мнемиопсис и берое, в уловах отсутствовал.