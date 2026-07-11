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В Пермском крае по итогам ЕГЭ 2026 выросли средние баллы нескольких предметов

Средний балл выпускников превысил федеральный по всем предметам кроме одного.

Источник: Комсомольская правда

В Пермском крае средние баллы по профильной математике и биологии ЕГЭ 2026 у выпускников превысили федеральный показатель. Региональный средний балл также оказался выше по всем предметам кроме литературы.

Как сообщил сайт губернатора и правительства Пермского края, по профильной математике и биологии средний рост составил 5 баллов, по физике — 3 балла. В Прикамье 114 выпускников написали ЕГЭ 2026 на максимальное количество баллов, в том числе восемь человек получили максимум по двум предметам.

«В регионе успешно реализуется система “бесшовного” образования. Мы видим ее положительные результаты. Ребята успешно сдают ЕГЭ, поступают в вузы и получают профессию. Мы гордимся нашими выпускниками и создаем все условия для их будущего», — отметила и.о. министра образования и науки Пермского края Наталья Зверева.

Ранее президент России Владимир Путин провел совещание с членами федерального правительства. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов познакомил с итогами проведения единого государственного экзамена в 2026 году. Средний балл ЕГЭ растет по всем предметам — в среднем более чем на 2 балла ежегодно.

Все больший интерес школьников отмечается к естественно-научным направлениям. По математике средний балл за год вырос на 4,3, за пять лет — на 9,5. По физике годовой рост составил 4,7 балла, за пять лет — на 12,6; по биологии за год — 3,5 и 7,8 балла соответственно.