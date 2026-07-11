В Пермском крае по итогам ЕГЭ 2026 выросли средние баллы нескольких предметов

Все больший интерес школьников отмечается к естественно-научным направлениям. По математике средний балл за год вырос на 4,3, за пять лет — на 9,5. По физике годовой рост составил 4,7 балла, за пять лет — на 12,6; по биологии за год — 3,5 и 7,8 балла соответственно.