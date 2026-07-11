В Тес-Хемском районе Тувы готовится к открытию обновленная библиотека

«Для нас важно, чтобы национальный проект “Семья” приносил реальные результаты. Библиотека теперь — это не просто хранилище книг, а полноценный центр, куда родители с детьми могут прийти после школы или детского сада. Подрядчики уже завершают работы: фасад будет приведен в порядок, помещения готовы к приему читателей, мебель собирается, книги подготовлены. Наша цель — создать безопасное, светлое и уютное место для каждой семьи. Приглашаем жителей района посетить библиотеку 15 июля. Уверен, она станет любимым местом встреч для многих поколений тувинских семей», — отметил председатель администрации района Эдуард Эртине.