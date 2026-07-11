В Тес-Хемском районе Тувы готовится к открытию обновленная библиотека

Обновленную по модельному стандарту библиотеку планируют открыть 15 июля в Тес-Хемском районе Тувы. Ремонт в учреждении провели при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в администрации муниципалитета.
На втором этаже специалисты завершают сборку мебели и обработку книжного фонда. Также были закуплены материалы для ремонта лестницы и покраски фасада.
«Для нас важно, чтобы национальный проект “Семья” приносил реальные результаты. Библиотека теперь — это не просто хранилище книг, а полноценный центр, куда родители с детьми могут прийти после школы или детского сада. Подрядчики уже завершают работы: фасад будет приведен в порядок, помещения готовы к приему читателей, мебель собирается, книги подготовлены. Наша цель — создать безопасное, светлое и уютное место для каждой семьи. Приглашаем жителей района посетить библиотеку 15 июля. Уверен, она станет любимым местом встреч для многих поколений тувинских семей», — отметил председатель администрации района Эдуард Эртине.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.