Стала известна предварительная причина ДТП с автобусом в Татарстане

Причиной ДТП с пассажирским автобусом в Татарстане, по предварительным данным, могло стать состояние водителя, который уснул за рулем. Об этом сообщает 11 июля РИА Новости, со ссылкой на информацию, которая поступила из правоохранительных органов республики.
«Предварительно, водитель уснул», — сказал собеседник агентства. Междугородний автобус, ехавший из Самары в Набережные Челны, перевернулся на автодороге Кузайкино — Нурлат. В салоне находились 46 человек, в том числе, двое детей. Медпомощь понадобилась 15 пассажирам, трое человек на данный момент пребывают в тяжелом состоянии.
Ранее KP.RU писал, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело по статьям об оказании небезопасных услуг и нарушении ПДД (238 УК РФ и 264 УК РФ). В прокуратуре Татарстана сообщили, что автобус принадлежит башкирской компании ООО «Национальный туроператор “Своя компания”.