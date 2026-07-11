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Стала известна предварительная причина ДТП с автобусом в Татарстане

ДТП с автобусом в Татарстане могло произойти из-за уснувшего водителя.

Источник: Комсомольская правда

Причиной ДТП с пассажирским автобусом в Татарстане, по предварительным данным, могло стать состояние водителя, который уснул за рулем. Об этом сообщает 11 июля РИА Новости, со ссылкой на информацию, которая поступила из правоохранительных органов республики.

«Предварительно, водитель уснул», — сказал собеседник агентства. Междугородний автобус, ехавший из Самары в Набережные Челны, перевернулся на автодороге Кузайкино — Нурлат. В салоне находились 46 человек, в том числе, двое детей. Медпомощь понадобилась 15 пассажирам, трое человек на данный момент пребывают в тяжелом состоянии.

Ранее KP.RU писал, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело по статьям об оказании небезопасных услуг и нарушении ПДД (238 УК РФ и 264 УК РФ). В прокуратуре Татарстана сообщили, что автобус принадлежит башкирской компании ООО «Национальный туроператор “Своя компания”.