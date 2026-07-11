Стала известна предварительная причина ДТП с автобусом в Татарстане

Причиной ДТП с пассажирским автобусом в Татарстане, по предварительным данным, могло стать состояние водителя, который уснул за рулем. Об этом сообщает 11 июля РИА Новости, со ссылкой на информацию, которая поступила из правоохранительных органов республики.