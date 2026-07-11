Маршрут № 26 в Хабаровске отменят через три дня

Ранний выезд из села Тополево в будние дни будет осуществляться в 6:00, а из пункта «Дворец профсоюзов» — в 6:40. В выходные первый автобус будет выезжать в 6:30 из «Усадьбы», а из Хабаровска — в 7:09. Подробное расписание можно посмотреть ниже в фотогалерее.