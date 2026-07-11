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Маршрут № 26 в Хабаровске отменят через три дня

До нужных пунктов можно добраться на маршруте № 155.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Хабаровском крае 14 июля прекратят перевозки по маршруту № 26 «Дворец профсоюзов — село Тополево». Изменения связаны с действующим законодательством, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

— Муниципальные маршруты не могут выходить за пределы территории городского округа, поэтому перевозки в направлении села Тополево будут обеспечены межмуниципальным маршрутом, — рассказали в Минтрансе Хабаровского края.

В связи с этим изменится схема движения межмуниципального маршрута № 155 «Квартал “Усадьба” — Комсомольская площадь». Конечным пунктом перевозок станет «Дворец профсоюзов».

Ранний выезд из села Тополево в будние дни будет осуществляться в 6:00, а из пункта «Дворец профсоюзов» — в 6:40. В выходные первый автобус будет выезжать в 6:30 из «Усадьбы», а из Хабаровска — в 7:09. Подробное расписание можно посмотреть ниже в фотогалерее.