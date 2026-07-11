Дайте слово специалистам. Медблоги нужны как никогда

По сведениям журналистов, того же потребовали и в других клиниках региона. Недовольство было вызвано публичным обсуждением некоторых рабочих моментов. При этом саратовский Минздрав заявил, что вести блоги врачам не запрещал.
Наверное, по большому счету не так уж и важно, кто именно захотел заткнуть рот врачам. Пришла ли команда сверху или это, что называется, самодеятельность на местах. Запрет вести личные блоги и каналы в мессенджерах — очевидное ущемление прав медицинских работников. Получается, таксистам, учителям, курьерам можно, а врачам нельзя? Да, только выпускники медицинских вузов обязаны отрабатывать определенный срок в государственных медучреждениях — в других массовых профессиях такого и близко нет. Но это решение вынужденное, даже выстраданное, продиктованное острейшим дефицитом кадров в глубинке. И его принятие не значит, что на врачей теперь можно давить как заблагорассудится.
Неслучайно на инцидент немедленно отреагировал председатель Комитета Государственной думы по охране здоровья Сергей Леонов, попросив региональных чиновников спокойно реагировать на критику и вместо запретов разъяснять свои решения. Депутат подтвердил, что сегодня ведение социальных сетей — норма, доктор имеет полное право выстраивать открытые отношения со своими пациентами, рассказывать о работе, приводить случаи из собственной практики. Конечно, делать это, подчеркнул Леонов, надо ответственно, не нарушая правил медицинской этики и не раскрывая врачебной тайны.
Напомню, что еще совсем недавно депутаты Госдумы предлагали запретить вести медицинские блоги людям, не имеющим соответствующего профильного образования. А теперь дошло до запретов высказываться врачам! На самом деле давать советы, как поддерживать здоровье, а тем более рекомендации по лечению, должны только специалисты. Исследования показывают, что слова популярных медицинских блогеров гораздо сильнее действуют на аудиторию, нежели информация в плакатах на стенах больниц и поликлиник.
Так, может, вместо того чтобы запрещать врачебные странички и каналы в соцсетях, надо их всячески поддерживать и направлять? Устраивать конкурсы, вести топ-реестры, присваивать звезды, подтверждающие компетенцию ведущего. Дело пойдет, ведь большинство докторов заинтересованы в продвижении личного бренда и упрочении репутации. Обществу нужны врачи-просветители, которые не боятся высказывать собственное мнение.