Дайте слово специалистам. Медблоги нужны как никогда

Наверное, по большому счету не так уж и важно, кто именно захотел заткнуть рот врачам. Пришла ли команда сверху или это, что называется, самодеятельность на местах. Запрет вести личные блоги и каналы в мессенджерах — очевидное ущемление прав медицинских работников. Получается, таксистам, учителям, курьерам можно, а врачам нельзя? Да, только выпускники медицинских вузов обязаны отрабатывать определенный срок в государственных медучреждениях — в других массовых профессиях такого и близко нет. Но это решение вынужденное, даже выстраданное, продиктованное острейшим дефицитом кадров в глубинке. И его принятие не значит, что на врачей теперь можно давить как заблагорассудится.