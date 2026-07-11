Число погибших от лихорадки Эбола в ДР Конго достигло 648

«Количество подтверждённых случаев заболевания возросло до 1830, включая 648 летальных исходов», — говорится в материале.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что страна готова в короткие сроки развернуть серийное производство вакцины против нового варианта вируса Эбола, вызвавшего вспышку заболевания в нескольких странах Африки. По его словам, российские специалисты уже работали в регионе, где провели необходимые исследования в полевых условиях.
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