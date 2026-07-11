Эксперт назвала три главные ошибки, которые губят газон

Красивый и густой газон требует правильного ухода, иначе он быстро потеряет насыщенный цвет и покроется проплешинами. Аналитик Александра Чихринова в беседе с RT назвала основные ошибки садоводов.
Во-первых, специалист обратила внимание на опасность редкого поверхностного полива. Вода не доходит до корней, оставаясь в верхнем слое почвы, из-за чего в жару трава стремительно желтеет. Поливать лужайку нужно обильно, чтобы земля промокала на 10−15 см вглубь.
Вторая ошибка — слишком короткая стрижка. Чихринова уточнила, что срезание более трети высоты травы за раз вызывает у растений стресс, а почва под ними пересыхает. Оптимальная высота газона — 4−6 см, а в зной — 6−7 см. Косить траву рекомендуется раз в 5−7 дней.
Также эксперт призвала не скашивать сорняки вместе с газоном — их нужно удалять с корнем. Для идеального результата Чихринова советует вовремя подкармливать, прокалывать плотную корку почвы вилами или аэратором и сразу подсевать траву в местах проплешин.