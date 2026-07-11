Эксперт назвала три главные ошибки, которые губят газон

Вторая ошибка — слишком короткая стрижка. Чихринова уточнила, что срезание более трети высоты травы за раз вызывает у растений стресс, а почва под ними пересыхает. Оптимальная высота газона — 4−6 см, а в зной — 6−7 см. Косить траву рекомендуется раз в 5−7 дней.