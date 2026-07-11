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В Карелии отремонтируют четвертый этаж больницы Кондопожского района

Там заменят электропроводку, освещение, розетки и двери, уложат керамогранитную плитку и линолеум, установят новую сантехнику.

Источник: Национальные проекты России

Четвертый этаж Кондопожской центральной районной больницы отремонтируют в Карелии при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в пресс-службе администрации главы республики.

Специалисты заменят электропроводку, освещение, розетки и двери. Также там уложат керамогранитную плитку, линолеум, установят новую сантехнику.

«По поручению главы Карелии Артура Олеговича Парфенчикова мы реализуем мероприятия по повышению качества и доступности медицинской помощи в первичном звене здравоохранения. Это результат совместной, планомерной, комплексной работы правительства Республики Карелии, регионального минздрава и медицинских учреждений», — отметил министр здравоохранения региона Михаил Охлопков.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.