В Карелии отремонтируют четвертый этаж больницы Кондопожского района

Четвертый этаж Кондопожской центральной районной больницы отремонтируют в Карелии при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в пресс-службе администрации главы республики.
Специалисты заменят электропроводку, освещение, розетки и двери. Также там уложат керамогранитную плитку, линолеум, установят новую сантехнику.
«По поручению главы Карелии Артура Олеговича Парфенчикова мы реализуем мероприятия по повышению качества и доступности медицинской помощи в первичном звене здравоохранения. Это результат совместной, планомерной, комплексной работы правительства Республики Карелии, регионального минздрава и медицинских учреждений», — отметил министр здравоохранения региона Михаил Охлопков.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.