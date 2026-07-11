Школьники Белебеевского района Башкирии собрали 12 тонн макулатуры

Экологическая акция «Макулатуру соберем — природу сбережем» прошла в Белебеевском районе Республики Башкортостан при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие». Участниками стали учащиеся всех школ муниципалитета, которые собрали 12 тонн макулатуры, сообщили в министерстве природопользования и экологии региона.
Акция проходила в течение нескольких недель. Собранное бумажное сырье направят на переработку.
«Подобные акции играют важную роль в формировании экологической культуры подрастающего поколения. Каждая тонна собранной макулатуры позволяет спасти от вырубки 10−17 взрослых деревьев, сэкономить до 20 тысяч литров воды и предотвратить выброс в атмосферу около 1000 килограммов углекислого газа», — отметили в ведомстве.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.