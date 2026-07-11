Житель Хабаровского края продал машину и отдал мошенникам миллион

Как сообщили в прокуратуре региона, сначала мужчине позвонили неизвестные под видом представителей ресурсоснабжающей организации. Они заявили, что в рамках подготовки к отопительному сезону необходимо проверить счетчики горячего водоснабжения, и предложили записаться в электронную очередь. Для этого потерпевший продиктовал код из СМС.