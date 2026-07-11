Житель Хабаровского края продал машину и отдал мошенникам миллион

46-летний житель Хабаровского края стал жертвой дистанционных мошенников и лишился более 1 млн рублей.
Как сообщили в прокуратуре региона, сначала мужчине позвонили неизвестные под видом представителей ресурсоснабжающей организации. Они заявили, что в рамках подготовки к отопительному сезону необходимо проверить счетчики горячего водоснабжения, и предложили записаться в электронную очередь. Для этого потерпевший продиктовал код из СМС.
После этого с ним связался лжесотрудник банка и сообщил, что на его имя якобы оформлен кредит и по счетам проходят подозрительные операции.
Чтобы «закрыть кредит», мужчине предложили перевести деньги на «безопасный счет». Когда выяснилось, что собственных средств недостаточно, мошенники убедили его фиктивно продать автомобиль, пообещав, что позже машину можно будет выкупить обратно.
Потерпевший самостоятельно связался с «покупателем», продал машину и вместе с личными накоплениями перевел все деньги на указанные счета.
Когда злоумышленники перестали выходить на связь, мужчина обратился в полицию.
Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).
Прокуратура напоминает, что сотрудники банков, правоохранительных органов, операторов связи, Социального фонда и других государственных служб не требуют переводить деньги на «безопасные счета» и не просят сообщать коды из СМС.