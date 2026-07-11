Где в Севастополе будет свободная продажа топлива в субботу

Ранее в пятницу Развожаев сообщил, что в Севастополе переходят на новую систему распределения QR-кодов на топливо, которая должна сделать процесс более справедливым и удобным для всех. Теперь не нужно ждать определенного времени — подать заявку можно в любое время суток. Система будет распределять коды автоматически, а заявки, которые не прошли отбор в текущий цикл, сохраняются и учитываются в будущих выдачах кодов. На один номер телефона теперь можно подать заявку только на один государственный регистрационный знак, рассказал губернатор.