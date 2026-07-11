Где в Севастополе будет свободная продажа топлива в субботу

«С 10:00 на 9 заправках “АТАН” будет в свободной продаже топливо марок АИ-95 Ultra и ДТ Ultra», — написал губернатор в своем канале в МАКС.
Заправиться можно по адресам:
АЗС 60 Качинское шоссе 2 (АИ-95 Ultra).
АЗС 61 Верхнесадовое (ДТ Ultra).
АЗС 68 ул. Горпищенко, 155 (АИ-95 Ultra).
АЗС 81 ул. Хрусталева, 62 (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra).
АЗС 82, Камышовое шоссе 7 В (ДТ Ultra).
АЗС 161 Гончарное, ул. Дрыгина, 16 (АИ-95 Ultra).
АЗС 166 Камышовое шоссе, 32 (АИ-95 Ultra).
АЗС 167 Балаклава, ул. Новикова, 51б (ДТ Ultra).
АЗС 168 Инкерман, Симферопольское шоссе, 18А (ДТ Ultra).
Отпуск топлива в канистры по-прежнему запрещен. Заправить можно 20 литров в одну машину.
Ранее в пятницу Развожаев сообщил, что в Севастополе переходят на новую систему распределения QR-кодов на топливо, которая должна сделать процесс более справедливым и удобным для всех. Теперь не нужно ждать определенного времени — подать заявку можно в любое время суток. Система будет распределять коды автоматически, а заявки, которые не прошли отбор в текущий цикл, сохраняются и учитываются в будущих выдачах кодов. На один номер телефона теперь можно подать заявку только на один государственный регистрационный знак, рассказал губернатор.