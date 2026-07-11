В Смоленске пройдет массовый сплав на сапбордах по Днепру

«Это не гонка. Это красивое водное шествие, где каждый участник — часть единого потока. Мы не измеряем скорость, мы измеряем эмоции. Общий финиш, общее фото на память и чувство, что ты был частью чего-то большого. Мы ждем тех, кто уже уверенно стоит на сапе и готов разделить этот день с командой единомышленников», — рассказывают организаторы мероприятия.