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В Смоленске пройдет массовый сплав на сапбордах по Днепру

Местом сбора будет Владимирская набережная.

Источник: Национальные проекты России

Массовый сплав на сапбордах по Днепру состоится в Смоленске 18 июля при поддержке нацпроекта «Туризм и гостеприимство» и госпрограммы «Спорт России», сообщили в пресс-службе правительства Смоленской области.

«Это не гонка. Это красивое водное шествие, где каждый участник — часть единого потока. Мы не измеряем скорость, мы измеряем эмоции. Общий финиш, общее фото на память и чувство, что ты был частью чего-то большого. Мы ждем тех, кто уже уверенно стоит на сапе и готов разделить этот день с командой единомышленников», — рассказывают организаторы мероприятия.

Местом сбора будет Владимирская набережная. Там же будут работать сцена, ярмарка и организованы активности от партнеров. Стартует заплыв на Шейновском пляже. Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке до 13 июля включительно.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Государственная программа «Спорт России», в свою очередь, направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.