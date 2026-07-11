В заливе села Оленье Волгоградской области ищут тело мужчины

Несмотря на то, что к середине июля в Волгоградской области открылось всего несколько официальных пляжей, в регионе уже начался сезон трагедий на воде. На прошлой неделе спасатели достали из пруда Огуречный тело 16-летнего подростка. Купаясь в водоеме с друзьями, он не выплыл после очередного нырка. Тело школьники водолазы обнаружили на глубине 6−7 метров.