Магнитная буря мощностью четыре балла накроет Нижний Новгород 16 июля

Магнитная буря придет в Нижний Новгород 16 июля. Ее сила составит четыре балла. Эксперты предупреждают, что неблагоприятная метеообстановка может сказаться на самочувствии людей. Они советуют не перенапрягаться, больше отдыхать и гулять на свежем воздухе.