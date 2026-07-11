Магнитная буря мощностью четыре балла накроет Нижний Новгород 16 июля

Нижегородцев предупредили о сильном геомагнитном шторме, который накроет Землю уже на следующей неделе. Соответствующая информация представлена на сайте my-calend.
Магнитная буря придет в Нижний Новгород 16 июля. Ее сила составит четыре балла. Эксперты предупреждают, что неблагоприятная метеообстановка может сказаться на самочувствии людей. Они советуют не перенапрягаться, больше отдыхать и гулять на свежем воздухе.
Согласно прогнозу, следующий геомагнитный шторм ожидается в столице Приволжья 22 июля.
Ранее мы писали, что дожди и похолодание ожидаются в Нижнем Новгороде 11 и 12 июля.