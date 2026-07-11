Детская школа искусств в Сочи получила новое оборудование

Новое оборудование и музыкальные инструменты поступили в детскую школу искусств № 7 в Сочи по нацпроекту «Семья», сообщили в администрации города.
Учреждение получило четыре пианино, баян, натюрмортный фонд для художественного отделения и девять современных компьютеров. Отметим, что ежегодно в школе обучаются около 500 ребят.
«Это приобретение открывает перед учениками и педагогами широкие возможности. Обновленное оснащение позволит повысить качество образовательного процесса, создать комфортную среду для занятий и помочь каждому ребенку полнее раскрыть творческий потенциал», — сказал директор учреждения Антон Зименс.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.