В Красноярске ремонтируют два детских сада и еще один готовят к обновлению

В Красноярске продолжается ремонт двух детских садов по нацпроекту «Молодежь и дети» и краевой программе «Все лучшее детям». Сейчас работы идут в садиках № 282 на улице Устиновича и № 60 в переулке Медицинском. [caption id= «attachment_371106» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: соцсети мэра Красноярска Сергея Верещагина[/caption] Ход ремонта детского сада № 282 в Зеленой Роще проверил мэр Красноярска Сергей Верещагин. Готовность объекта оценивают примерно в 50%. В здании обновляют почти все основные элементы: полы, перекрытия, кровлю, окна, лестницы и внутреннюю отделку, также там появится новый пищеблок, закупят учебное оборудование и материалы, а территорию благоустроят. Завершить ремонт в детском саду на улице Устиновича планируют до конца 2026 года. [caption id= «attachment_371105» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: соцсети мэра Красноярска Сергея Верещагина[/caption] Следующим на модернизацию станет детский сад № 292 на улице Тельмана. Работы там должны начаться в первом квартале 2027 года. Отметим, что в этом году после ремонта в Красноярске уже открылись два детских сада — № 110 на улице Корнетова и № 206 на проспекте Свободном. Их посещают около 250 детей. Читайте также: Два молодежных центра обновят в Красноярске В Красноярске 1 сентября откроется обновленная школа на Степана Разина Красноярский край вошел в тройку лидеров «Студвесны — 2026».