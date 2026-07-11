Мэрия Нижнего Новгорода начала экономить на бензине

Власти Нижнего Новгорода сообщили, что включают режим экономии и оптимизируют поездки чиновников на служебных автомобилях в условиях дефицита бензина.
Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на источники в мэрии областного центра.
Согласно информации, муниципальным служащим поручили сократить число поездок, а все возможные совещания и иные мероприятия проводить в дистанционном формате, с помощью видеоконференцсвязи.
Кроме того, в регионе сообщалось об усилении контроля за доставкой детей в загородные лагеря, и тоже в целях экономии топлива.
Напомним, сообщалось о предстоящем 10-процентном сокращении чиновников в Нижегородской области к октябрю, но затем областное правительство это официально опровергло.