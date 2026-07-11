ВС РФ поразили являющийся логистическим узлом для ВСУ порт «Южный»

ВС РФ поразили являющийся логистическим узлом для Вооруженных сил Украины порт «Южный». Об этом в субботу, 11 июля, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
В Одесской области удары также пришлись по портам «Черноморск», «Южный» и «Измаил», которые считаются ключевыми логистическими узлами для снабжения ВСУ.
Кроме того, в Киеве были поражены предприятие «Аэродрон», занимающееся разработкой и производством тяжелых беспилотников и ЧАО «Фанплит», где осуществлялись сборка и хранение БПЛА Fire Point-2 и комплектующих к ним.
В результате ударов повреждены объекты инфраструктуры, используемые для хранения и разгрузки грузов военного назначения, резервуары с горюче-смазочными материалами, склады, насосные станции и пункты управления портовой инфраструктурой, передает Telegram-канал МО РФ.
До этого российские военные поразили логистические центры Вооруженных сил Украины в Николаевской области, которые использовались для доставки и хранения беспилотных летательных аппаратов.
Вместе с тем западные СМИ сообщили, что войска России продолжают продвижение в Донбассе, несмотря на удары средней дальности, которые наносят украинские военнослужащие.