Лечить не болезнь, а человека: В России готовят новую армию врачей превентивной медицины

Россия переходит на новую модель охраны здоровья, ориентированную не на борьбу с недугами, а на управление биологическим возрастом. Это направление получило название «медицина здорового долголетия». Как отметила первый заместитель директора по развитию фонда «Росконгресс» Анастасия Столкова, страна формирует принципиально иной подход к заботе о населении. Мнением она поделилась с Life.ru на полях II форума «Россия и мир: тренды здорового долголетия».