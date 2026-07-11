Волгоградские пловцы взяли бронзу в комбинированной эстафете

Эта бронза — не про «не хватило». Это про борьбу, где команда держалась в лидерах, шаг за шагом, метр за метром. Про умение не сдаваться, даже когда ситуация кажется почти безнадёжной. И про то, что в комбинированной эстафете побеждает не самый быстрый на одном этапе, а тот, кто умеет держать общий темп и не терять концентрацию до самого финиша.