«Пари НН» подписал Артёма Соколова: контракт заключен на три года

24-летний футболист является воспитанником академии «Чертаново», где зарекомендовал себя как один из самых перспективных игроков своего возраста. В юношеском футболе он становился лучшим игроком первенства России и признавался сильнейшим футболистом Москвы среди игроков 2003 года рождения.