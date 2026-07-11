«Пари НН» подписал Артёма Соколова: контракт заключен на три года

Футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» объявил о подписании контракта с атакующим полузащитником Артёмом Соколовым. Соглашение с футболистом рассчитано на три года.
Соколов уже знаком нижегородским болельщикам: во второй части сезона-2022/23 он выступал за «Пари НН» на правах аренды из «Крыльев Советов».
24-летний футболист является воспитанником академии «Чертаново», где зарекомендовал себя как один из самых перспективных игроков своего возраста. В юношеском футболе он становился лучшим игроком первенства России и признавался сильнейшим футболистом Москвы среди игроков 2003 года рождения.
В профессиональной карьере Соколов выступал за «Чайку», «Крылья Советов», «Челябинск», «Торпедо» (Москва) и «Химки». В Российской премьер-лиге на его счету 37 матчей и 2 результативные передачи. В Лиге PARI он провёл 48 игр, забил 14 мячей и сделал 3 ассиста.
Минувший сезон-2025/26 полузащитник провёл в составе «Чайки», где в 28 матчах отметился 10 голами и 2 голевыми передачами. По итогам сезона он был признан «Игроком-открытием» Лиги PARI.
Ранее сообщалось, что «Пари НН» обыграл махачкалинское «Динамо» в Молодежной лиге.