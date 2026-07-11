В Волгограде закрывают ресторан Pari

Еще один общепит прекращает работу в Волгограде — закрывается ресторан Pari. 12 июля — последний день, когда можно побывать в заведении на улице Краснознаменской.
«Нам нелегко сообщать вам об этом, но мы приняли решение и наше заведение закрывается», — поделились владельцы ресторана в соцсетях.
Постоянных посетителей приглашают разделить этот момент с коллективом.
«Мы работали для вас восемь лет, радовали разными вкусами, нашими улыбками, хорошим сервисом, а также яркими вкусами наших коктейлей», — вспоминают организаторы ресторана, признаваясь: на заре своей деятельности они даже не думали, что смогут достичь таких вершин.
Напоследок владельцы общепита поблагодарили каждого, кто посетил его «за эти чудесные восемь лет».
О причине закрытия не сообщается, волгоградцы предполагают, что заведение просто не вынесло экономических реалий нашего времени. В 2026 году в Волгограде уже закрылись кафе Angel Cakes, бар «Изи lounge», бар «Люди», а также пять детских магазинов «Грушка», старейший книжный магазин «Кассандра» и другие. Работу потеряли десятки человек.