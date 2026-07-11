В Волгограде закрывают ресторан Pari

О причине закрытия не сообщается, волгоградцы предполагают, что заведение просто не вынесло экономических реалий нашего времени. В 2026 году в Волгограде уже закрылись кафе Angel Cakes, бар «Изи lounge», бар «Люди», а также пять детских магазинов «Грушка», старейший книжный магазин «Кассандра» и другие. Работу потеряли десятки человек.