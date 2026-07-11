Эксперты обещают рыбакам богатый улов на Волге и Дону

Во второе воскресенье июля отмечается любимый праздник всех тех, кто не мыслит жизни без воды и удочки — День рыбака. Причём в 2026 году рыболовы встречают «свой» день в хорошем настроении — эксперты рыбной отрасли сулят им хорошие уловы как на Волге, так и на Дону.
«Хоть руками лови».
Исстари на берегах Волги и Дона развивались богатые традиции рыбных промыслов, а позже и рыборазведения. На весь мир были известны такие деликатесные породы добываемых в наших водах рыб, как осетровые, белорыбица, сельдевые.
Рыбы немало и сейчас. Так, недавно местные соцсети облетел любопытный видеоролик: на одной из набережных города-героя и стар, и млад, и мужчины, и даже дамы с азартом ловили сельдь-черноспинку. Эта вкусная рыбка заходит в Волгу с Каспия на икромёт.
«Есть, правда, один странный момент, — говорит волгоградский рыболов-любитель Игорь Бирюков. — По действующему закону именно в местной акватории Волги любительский лов сельди-черноспинки уже не первый год запрещён. В соседней же Астрахани такого запрета нет. Из года в год представители рыбохозяйственной науки и рыбоохраны обещают снять нелепый запрет, как только запасы черноспинки станут стабильнее. Но запасы явно стабильные: сейчас в начале лета селёдки столько в реке, хоть руками лови, а те же астраханцы, повторю, спокойно ловят её во время нерестового хода десятками килограммов на легальном основании».
По словам опытного рыболова, в последние годы в местных водоёмах стало много дальневосточного (амурского) серебряного карася.
«Рыбы в наших водоёмах меньше год от года, пожалуй, не становится, но при этом происходит перестройка видового состава ихтиофауны, — объясняет эксперт рыбной отрасли, член регионального экологического совета, главный специалист ФГБУ “Российский научно-исследовательский институт комплексного использования и охраны водных ресурсов” (РосНИИВХ) Сергей Яковлев. — По численности на первое место выходят те виды, что наименее прихотливы к качеству водной среды и состоянию нерестилищ, например, серебряный карась. Он был завезён с Дальнего Востока в центральные регионы России в 30−50-х годах прошлого столетия рыбоводами, а затем проник в естественные водоёмы нашей области. В итоге серебряный карась теперь занимает экологическую нишу ценных пород. Увы, но его вкусовые качества на порядок уступают местному судаку, лещу или сазану. Не случайно некоторые рыбаки его пренебрежительно называют “душманом”».
Но есть плюсы: этого карася с удовольствием ловят весь сезон начинающие любители, благо это несложно, а размеры рыбы вполне солидные.
«Душман обижен незаслуженно, — считает рыбак Олег Прокопенко. — Вы просто не умеете его готовить! Попробуйте разделать прямо на берегу, чтобы дома было возни меньше, а как вернётесь, сразу же зажарьте. Это очень вкусно! А всех гостей мы угощаем котлетами из фарша этой рыбы — тоже очень вкусно получается, они считают такое блюдо нашей фирменной волгоградской едой».
Ценная и не очень.
Разумеется, рыбаки не могут не замечать того, что ценной рыбы в наших водоёмах становится меньше. Она, как правило, чувствительна к качеству воды, природным условиям.
«Загрязняющие вещества, попадающие в водоёмы с различными хозяйственными, бытовыми и промышленными стоками, оказывают негативное влияние на ихтиофауну, в первую очередь на развитие кормовой базы рыб, — объясняет Сергей Яковлев. — При этом в местах наивысшего загрязнения снижаются показатели и биологического разнообразия».
По словам специалиста, губителен для местных водоёмов и безвозвратный забор воды на хозяйственные нужды. В особенности это актуально для малых речушек и пойменных озёр.
«В той же Волго-Ахтубинской пойме часть озёр и ериков к концу лета полностью остаются без воды в результате работы насосных станций дачных обществ и поселений, — поясняет Сергей Валентинович. — Поэтому почти каждый год применяются меры по экстренной подкачке воды в такие кризисные водоёмы из Волги насосными станциями Волгоградмелиоводхоза».
Гигантский урон рыбным запасам региона наносят и браконьеры. Варварские методы вроде электроудочек, сетей на сотни метров — это удар по всему живому в реке. Рыба, подвергшаяся удару тока, не дает потомства.
Увы, но браконьерство порой носит промышленные масштабы. Так, в начале 2026 г. сообщалось о задержании в Калаче-на-Дону целой преступной группы, занимавшейся незаконным выловом, перевозкой и реализацией рыбы. При этом незаконно вылавливали и краснокнижные виды рыб — стерлядь, шемаю. Размах деятельности группировки был такой, что задержание полиция проводила совместно с представителями УФСБ и Росрыболовства. Объём незаконной добычи, которую изъяли правоохранители, составил 1,7 тыс. тонн.
Вред, который наносят природе такие злоумышленники, потом приходится компенсировать десятилетиями работы экологов и биологов.
«Такого не было 20 лет».
А вот в рыбохозяйственном сезоне-2026 на первый план выходят положительные моменты.
«Весенний паводок был максимально благоприятным для рыбного хозяйства всей Нижней Волги, — говорит Сергей Яковлев. — Последний подобный наблюдался аж в 2005 г., т. е. свыше 20 лет назад. Продолжительность половодья при хорошем залитии пойменных нерестилищ продлилась практически целый месяц. Очень важно, что поднятие уровня воды и, самое главное, снижение уровня происходило очень плавно — примерно на 1 тыс. куб. м в сек в сутки. И это способствовало хорошему прогреву воды на нерестилищах и постепенному скату молоди рыб с залитых нерестовых луговых угодий (полоев) в реки, озёра и ерики. Урожайность молоди рыб в этом году очень хорошая, пополнение рыбных запасов практически по всем видам рыб будет высоким. Примерно через 3−5 лет можно ждать увеличение нерестовой части популяций рыб. Явно неплохой текущий год был по водному режиму и для бассейна Дона. Дай Бог, чтобы подобные благоприятные нерестовые сезоны на наших реках были как можно чаще».
Если такие благоприятные паводки будут и в следующие годы, регион сможет вернуть себе былую славу «рыбной житницы» страны. От этого выиграют в первую очередь местные жители и рыбаки, и туристическая отрасль, и все те, кто просто любит хорошую рыбу у себя на столе.
Рыболовам-любителям на заметку.
Норма суточного вылова рыбы для бассейна реки Волги составляет 10 кг, а для бассейна Дона — 5 кг. При этом правила рыбалки на Дону и Волге заметно отличаются множеством других моментов.
Подробно о них можно узнать на сайтах рыбоохранных организаций — Волго-Каспийского и Азово-Черноморского территориальных управлений Росрыболовства: vktu.fish.gov.ru/ и rostov.fish.gov.ru/.
Форель и осетра разводим сами.
В Волгоградской области рыбу не только ловят в естественных водоёмах, но всё активнее разводят в искусственных.
По информации регионального комитета сельского хозяйства, ежегодно в природных водоёмах области промысловиками вылавливается порядка 5 тыс. тонн рыбы, плюс к этому порядка 500 тонн выращивают рыбоводные предприятия региона. Основные объекты промысла — 58c судак, лещ, сазан, сом, щука, карась, а искусственного разведения — толстолобики, белый амур, карп. При этом ежегодно в природные водоёмы рыбоводы выпускают до 10 млн штук рыбной молоди ценных пород.
Будущее, как считают эксперты отрасли, за высоко интенсивными технологиями аквакультуры — за бассейнами и рыбоводными садками, мобильными комплексами с замкнутым режимом водообеспечения, которые могут управляться, в том числе, на основе цифровых технологий.
Так, уже сейчас в регионе подобным образом выращивают высокого качества форель и осетра.