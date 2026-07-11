Эксперты обещают рыбакам богатый улов на Волге и Дону

«Весенний паводок был максимально благоприятным для рыбного хозяйства всей Нижней Волги, — говорит Сергей Яковлев. — Последний подобный наблюдался аж в 2005 г., т. е. свыше 20 лет назад. Продолжительность половодья при хорошем залитии пойменных нерестилищ продлилась практически целый месяц. Очень важно, что поднятие уровня воды и, самое главное, снижение уровня происходило очень плавно — примерно на 1 тыс. куб. м в сек в сутки. И это способствовало хорошему прогреву воды на нерестилищах и постепенному скату молоди рыб с залитых нерестовых луговых угодий (полоев) в реки, озёра и ерики. Урожайность молоди рыб в этом году очень хорошая, пополнение рыбных запасов практически по всем видам рыб будет высоким. Примерно через 3−5 лет можно ждать увеличение нерестовой части популяций рыб. Явно неплохой текущий год был по водному режиму и для бассейна Дона. Дай Бог, чтобы подобные благоприятные нерестовые сезоны на наших реках были как можно чаще».