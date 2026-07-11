Житель Ростовской области арестован по делу о тройном убийстве в Таганроге

Трагедия произошла утром 9 июля на улице 1-я Котельная, где в частном домовладении были найдены тела двух женщин и мужчины. Все трое погибли от огнестрельных и колото-резаных ранений. В момент нападения в доме укрывались женщина с ребёнком и родственники жертв — злоумышленник их не обнаружил. Покидая место преступления, он устроил поджог строения.