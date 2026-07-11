В селе Верхняя Салмовка в Пензенской области обновили водопровод

Модернизацию водопроводных сетей провели в селе Верхняя Салмовка в Пензенской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации Иссинского района.
Во время работ специалисты уложили трубу протяженностью 1586 метров. Все этапы ремонта выполнялись строго в соответствии с утвержденным графиком.
«Теперь жители села могут рассчитывать на стабильное и качественное водоснабжение, соответствующее современным стандартам. Улучшение состояния водопроводных сетей — это не только решение насущных бытовых вопросов, но и важный вклад в долгосрочное развитие села», — отметили в администрации.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.