В Европе увеличилось количество украинских беженцев

В то же время, три европейские страны сообщили о сокращении числа украинских беженцев. Наибольшее снижение зафиксировано в Болгарии, где их количество уменьшилось на 12 345 человек (14,8%). В Польше и Франции отток был менее значительным: на 3 750 (0,4%) и 665 (1,3%) человек соответственно.