В Европе увеличилось количество украинских беженцев

В странах Европы увеличились количество украинских беженцев. Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на данные Евростата.
Согласно статистическим данным, за май в большинстве стран ЕС (22 из 26) выросло количество украинцев со статусом временной защиты. Лидерами по приросту стали Италия, где их число увеличилось на 6250 человек (+15,3%), а также Германия (+3610; +0,3%) и Испания (+2295; +0,9%).
В то же время, три европейские страны сообщили о сокращении числа украинских беженцев. Наибольшее снижение зафиксировано в Болгарии, где их количество уменьшилось на 12 345 человек (14,8%). В Польше и Франции отток был менее значительным: на 3 750 (0,4%) и 665 (1,3%) человек соответственно.
В Евростате отметили, что сокращение числа украинцев со статусом временной защиты связано не с их отъездом, а с особенностями национальных процедур снятия с учета.
На конец мая в ЕС насчитывалось 4,38 млн беженцев из Украины со статусом временной защиты. За месяц их число выросло минимально — на 0,2% (плюс 7795 человек).
Ранее глава МВД Эстонии Игорь Таро предложил лишать убежища военнообязанных с Украины.
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.