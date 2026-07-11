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В Европе увеличилось количество украинских беженцев

В странах Европы увеличились количество украинских беженцев.

В странах Европы увеличились количество украинских беженцев. Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на данные Евростата.

Согласно статистическим данным, за май в большинстве стран ЕС (22 из 26) выросло количество украинцев со статусом временной защиты. Лидерами по приросту стали Италия, где их число увеличилось на 6250 человек (+15,3%), а также Германия (+3610; +0,3%) и Испания (+2295; +0,9%).

В то же время, три европейские страны сообщили о сокращении числа украинских беженцев. Наибольшее снижение зафиксировано в Болгарии, где их количество уменьшилось на 12 345 человек (14,8%). В Польше и Франции отток был менее значительным: на 3 750 (0,4%) и 665 (1,3%) человек соответственно.

В Евростате отметили, что сокращение числа украинцев со статусом временной защиты связано не с их отъездом, а с особенностями национальных процедур снятия с учета.

На конец мая в ЕС насчитывалось 4,38 млн беженцев из Украины со статусом временной защиты. За месяц их число выросло минимально — на 0,2% (плюс 7795 человек).

Ранее глава МВД Эстонии Игорь Таро предложил лишать убежища военнообязанных с Украины.

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