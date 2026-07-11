Во Владивостоке в дождливую погоду проводят рейды на пляжах

Жителям края напомнили основные правила: без спроса родителей нельзя подходить к воде, нельзя хватать друг друга под водой, заплывать за буйки и нырять в незнакомых местах. Если замерзли, нужно немедленно выйти на берег. Взрослые обязаны находиться в воде рядом с детьми, не отвлекаться на телефоны и следить, чтобы купание проходило только на оборудованных пляжах. Даже на надувных матрасах и кругах нельзя оставлять ребенка одного — их легко уносит ветром или течением. Время купания стоит ограничивать 10−15 минутами, чтобы избежать переохлаждения. В экстренной ситуации звоните по телефонам 101, 112 или 2222−333.