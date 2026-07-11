Бензин АИ-92 и АИ-95 подорожал на АЗС в Иркутске — актуальные цены на 11 июля

Дизельное топливо:
- «БРК» — 94,5 рубля (+50 копеек);
- «Омни» — 97 рублей;
- «КрайсНефть» — 97 рублей;
- «Роснефть» — 85,2 рубля;
- «Газпромнефть» — стоимость не указана.
АИ-92:
- «БРК» — 76,7 рубля (+50 копеек);
- «Омни» — 77,9 рубля;
- «КрайсНефть» — 77,8 рубля;
- «Роснефть» — 65,2 рубля;
- «Газпромнефть» — стоимость не указана.
АИ-95:
- «БРК» — 80,8 рубля (+50 копеек);
- «Омни» — 81,5 рубля;
- «КрайсНефть» — 81,4 рубля;
- «Роснефть» — 68,8 рубля;
- «Газпромнефть» — стоимость не указана.
АИ-98
- «КрайсНефть» — 121 рубль;
- «Газпромнефть» — стоимость не указана.
АИ-100
- «БРК» — 120 рублей (+50 копеек);
- «Омни» — 121 рубль;
- «Роснефть» — 95,05 рубля.
Напомним, что возможность организации электронных очередей на АЗС прорабатывают в Иркутской области. ИТ-сообщество региона проводит тестирование предложений, которые позволят уйти от живых очередей. У автомобилистов появится возможность записаться заранее, приехать на заправку к конкретному времени и получить топливо. О сроках реализации данного механизма станет известно позднее.
Добавим также, что цены на топливо увеличиваются уже не в первый раз за эту неделю. Сразу три поставщика подняли стоимочть всех видов горючего.
Ранее агентство сообщало, что в середине июня стало известно о складывающейся непростой ситуации с топливом в Иркутской области и других регионах страны. Приангарье одно из первых ощутило на себе сбои в поставках топлива, а пик ажиотажа пришелся на конец июня, когда жители и гости области стояли в многокилометровых пробках для того, чтобы заправить автомобили.
Добавим, что 28 июня в Иркутской области был введён режим повышенной готовности, для недопущения ЧС. Были установлены запреты на отпуск топлива в канистры, а также лимиты на бензин и ДТ — для АЗС «Роснефти» в 50 литров, другие автозаправочные станции могут устанавливать лимиты ещё ниже. В целях обеспечения беспрепятственного проезда общественного транспорта в Иркутске огородили барьерами остановочные пункты, чтобы не создавать помех для движения общественного транспорта, а также в связи с массовыми очередями в районе АЗС установили биотуалеты.
Отметим также, что к обеспечению порядка в очередях на автозаправочных станциях подключилась полиция. Буквально в первый день работы правоохранители выявили и пресекли несколько случаев незаконной перепродажи бензина, слитого в канистры. Цены на горючее у некоторых спекулянтов достигали 300 рублей за литр, что кратно превышало рыночные.
Зампредседателя правительства России Александр Новак заявил, что регионы должны повышать эффективность использования топливных ресурсов и распределять их согласно текущим потребностям в ключевых отраслях. На заседании федерального штаба по топливу Игорь Кобзев озвучил предложения об отгрузке топлива независимым АЗС по уже заключенным договорам с нефтеперерабатывающими заводами, дополнительных партиях моторного топлива для Иркутской области, а также о приоритизации поставок бензина и дизеля для нужд северного завоза.
На фоне сложностей с поставками топлива и повышенным спросом начали стремительно расти цены на топливо, рост которого в 2026 году стал рекордным.