Бензин АИ-92 и АИ-95 подорожал на АЗС в Иркутске — актуальные цены на 11 июля

Добавим, что 28 июня в Иркутской области был введён режим повышенной готовности, для недопущения ЧС. Были установлены запреты на отпуск топлива в канистры, а также лимиты на бензин и ДТ — для АЗС «Роснефти» в 50 литров, другие автозаправочные станции могут устанавливать лимиты ещё ниже. В целях обеспечения беспрепятственного проезда общественного транспорта в Иркутске огородили барьерами остановочные пункты, чтобы не создавать помех для движения общественного транспорта, а также в связи с массовыми очередями в районе АЗС установили биотуалеты.