В Петербурге рассчитают необходимое для сохранения экологии число деревьев

Комитет по природопользованию и охране окружающей среды заказал цифровое исследование, которое должно показать необходимое для сохранения экологии число деревьев в городе. Об этом в интервью 78.ru сообщил глава ведомства Кирилл Соловейчик.
«У нас остров тепла, который формируется в центре города, уже становится небезопасным, мы не хотим, как в Европе, чтобы были тепловые удары. Соответственно, мы понимаем, что экосистемная функция деревьев — это и защита от солнца, и продуцирование кислорода. И надеюсь, что такую цифровую оценку к концу этого года мы тоже проведем, такое исследование я заказал», — рассказал он.
По словам Соловейчика, это стало ответом на климатические изменения, которые происходят в регионе.