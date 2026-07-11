Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Петербурге рассчитают необходимое для сохранения экологии число деревьев

Это станет ответом на климатические изменения, которые происходят в регионе.

Источник: Аргументы и факты

Комитет по природопользованию и охране окружающей среды заказал цифровое исследование, которое должно показать необходимое для сохранения экологии число деревьев в городе. Об этом в интервью 78.ru сообщил глава ведомства Кирилл Соловейчик.

«У нас остров тепла, который формируется в центре города, уже становится небезопасным, мы не хотим, как в Европе, чтобы были тепловые удары. Соответственно, мы понимаем, что экосистемная функция деревьев — это и защита от солнца, и продуцирование кислорода. И надеюсь, что такую цифровую оценку к концу этого года мы тоже проведем, такое исследование я заказал», — рассказал он.

По словам Соловейчика, это стало ответом на климатические изменения, которые происходят в регионе.