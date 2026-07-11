Лукашенко поздравил народного артиста России Запашного с юбилеем

Эдгард Запашный — представитель знаменитой династии цирковых артистов Запашных. Вместе со своим братом Аскольдом они являются дрессировщиками в четвертом поколении. Они создали Цирк братьев Запашных, который стал известен далеко за пределами России. Запашные не только профессионалы в цирковом искусстве, но и активно участвуют в различных телепередачах и ток-шоу, а также в общественной жизни страны.