Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко поздравил народного артиста России Запашного с юбилеем

МИНСК, 10 июл — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народного артиста России, известного российского дрессировщика Эдгарда Запашного с 50-летним юбилеем, сообщила пресс-служба главы государства.

Источник: Sputnik.by

Белорусский лидер подчеркнул, что Запашный, продолжая традиции семейной династии, внес большой вклад в развитие циркового искусства и тем самым заслужил непоколебимый авторитет в профессиональном кругу и искреннюю любовь зрителей.

«Мы знаем и ценим вас как доброго друга Беларуси. Уверен, ваша творческая и общественная деятельность будет и далее способствовать укреплению культурных связей между нашими странами», — отметил Лукашенко.

Президент пожелал Запашному здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии и достижения новых высот.

Эдгард Запашный — представитель знаменитой династии цирковых артистов Запашных. Вместе со своим братом Аскольдом они являются дрессировщиками в четвертом поколении. Они создали Цирк братьев Запашных, который стал известен далеко за пределами России. Запашные не только профессионалы в цирковом искусстве, но и активно участвуют в различных телепередачах и ток-шоу, а также в общественной жизни страны.

С 2012 года Эдгард Запашный занимает должность генерального директора Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше