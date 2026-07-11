Лукашенко поздравил народного артиста России Запашного с юбилеем

Белорусский лидер подчеркнул, что Запашный, продолжая традиции семейной династии, внес большой вклад в развитие циркового искусства и тем самым заслужил непоколебимый авторитет в профессиональном кругу и искреннюю любовь зрителей.
«Мы знаем и ценим вас как доброго друга Беларуси. Уверен, ваша творческая и общественная деятельность будет и далее способствовать укреплению культурных связей между нашими странами», — отметил Лукашенко.
Президент пожелал Запашному здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии и достижения новых высот.
Эдгард Запашный — представитель знаменитой династии цирковых артистов Запашных. Вместе со своим братом Аскольдом они являются дрессировщиками в четвертом поколении. Они создали Цирк братьев Запашных, который стал известен далеко за пределами России. Запашные не только профессионалы в цирковом искусстве, но и активно участвуют в различных телепередачах и ток-шоу, а также в общественной жизни страны.
С 2012 года Эдгард Запашный занимает должность генерального директора Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского.