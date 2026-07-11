Агрессивные нудисты нападают на журналистов на Гребном канале

В 2020 году на Гребном канале был разбит нудистский пляж. Тогда в дело вмешались сотрудники полиции. Спустят несколько лет ситуация повторилась, что стало причиной проведения рейдов по пляжам. В 2026 году отдыхающие снова начали жаловаться на нудистов. По их словам, голые люди не стесняются даже детей.