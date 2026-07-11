Агрессивные нудисты нападают на журналистов на Гребном канале

Нудисты вернулись на пляж Гребного канала в Нижнем Новгороде, но уже более агрессивными: теперь они нападают на журналистов. Об этом сообщается в сюжете программы «Кстати…».
В 2020 году на Гребном канале был разбит нудистский пляж. Тогда в дело вмешались сотрудники полиции. Спустят несколько лет ситуация повторилась, что стало причиной проведения рейдов по пляжам. В 2026 году отдыхающие снова начали жаловаться на нудистов. По их словам, голые люди не стесняются даже детей.
Во время съемок сюжета о любителях загорать без одежды к журналистам подошел один из нудистов, стал нападать на них с требованием убрать камеру. Очевидцам пришлось встать на защиту корреспондентов. В полиции пока не прокомментировали случившееся.
Ранее нудистов видели на нижегородском озере ЗКПД-4.