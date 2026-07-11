«Вынес из машины 102 предмета»: красноярца будут судить за уникальную автокражу (видео)

Житель Березовского района Красноярского края предстанет перед судом за кражу из машины 102 предметов.
В ноябре 2025 года в дежурную часть полиции поступило сообщение от 72-летней жительницы Красноярска. Она рассказала, что ее муж попал в ДТП и из автомобиля на месте происшествия украли личные вещи.
Полицейские задержали злоумышленника, им оказался ранее судимый житель Березовского района 1975 г.р. Выяснилось, что обвиняемый, возвращаясь после рабочей смены, увидел на ул. 60 лет Октября припаркованный после ДТП автомобиль «Лада Калина».
Мужчина решил проверить, есть ли там что-то полезное. Открытый багажник был воспринят как приглашение к «инвентаризации». Обвиняемый вынес из машины 102 предмета, среди которых: регистрационный знак, авто-одеяло, автомобильная аптечка, запасное колесо, домкрат, огнетушитель и далее по списку. Общая сумма ущерба составила более 8 тысяч рублей.
В ходе следствия сотрудники полиции изъяли у обвиняемого украденное имущество и вернули потерпевшей стороне.
В отношении мужчины следователями СО ОП № 6 МУ МВД России «Красноярское» было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы. В настоящее время расследование уголовного дела завершено, мужчина в ближайшее время предстанет перед судом. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.