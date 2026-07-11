«Вынес из машины 102 предмета»: красноярца будут судить за уникальную автокражу (видео)

В отношении мужчины следователями СО ОП № 6 МУ МВД России «Красноярское» было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы. В настоящее время расследование уголовного дела завершено, мужчина в ближайшее время предстанет перед судом. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.