Что произошло в Минске, где шел дым из трамвая. Подробности агентству «Минск-Новости» рассказали в «Минсктрансе».
Инцидент случился в пятницу, 10 июля, на улице Якуба Коласа, видео опубликовали в сети. Как пояснили в «Минсктрансе», примерно в 18.10 случилось задымление вагона трамвая № 6, который ехал в сторону Зеленого Луга.
Согласно предварительной информации, произошло короткое замыкание высоковольтных проводов на клеммной колодке второй тележки. Возгорание смог устранить водитель, сотрудники МЧС не привлекались. Транспортное средство не повреждено, его отбуксировали в парк.
Из-за инцидента случилась остановка движения трамваем № 1, 6, 11.
Кстати, в Минске на одном талоне можно будет ездить на двух видах транспорта.
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