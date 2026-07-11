Воронежцев пригласили на концерты и мастер-классы уличного фестиваля

В столице Черноземья продолжается уличный фестиваль выходного дня «ВОРОНЕЖ — ЭТО МЫ!». В субботней программе 11 июля, которая пройдет в парках и скверах с 18.00 до 20.00, — концерты, спортивные и творческие мастер-классы.